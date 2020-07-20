Kalp sağlığını korumada yardımcı etkenlerin başında ise sağlıklı beslenme geliyor. Sağlıklı bir vücudun ardında sağlıklı ve doğru beslenmenin olduğunu vurgulayan uzmanlar tüketmemiz gereken besinleri de açıklıyor:

BROKOLİ:

B vitamini ve folik asit yüklü brokolinin stres, kaygı, panik ve hatta depresyona iyi geldiği keşfedilmiş.

BADEM:

B2 ve E vitamini ile magnezyum ve çinko deposu olan badem kalbiniz için en yararlı besinlerin başında geliyor. Günde bir avuç badem yemek aynı zamanda serotonin salgılamanızı sağlayarak ruh halinize de iyi geliyor.

VİŞNE:

Michigan Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, vişne tozu yedirilen farelerin, çok yağlı yiyeceklerle beslenmelerine karşın, kolesterol ve trigliserit seviyelerinin düşük olduğunu, enflamasyonla ilişkili hücrelerinin daha az olduğunu buldu. Aynı zamanda farelerin bel bölgelerindeki yağlanma da daha azdı ki bu da kalp hastalığıyla ilişkilendirilen bir faktör. Vişne masanızda olmalı.

FASULYE:

Stres düşmanı B vitamini, demir ve kalsiyum kaynaklarıdır.

ZEYTİNYAĞI:

LDL'yi düşürmeye yardımcı olan antioksidan deposu da zeytinyağıdır. Üstelik zeytinyağı kötü kolesterolünüzü düşürürken iyi kolesterol HDL'nizin seviyesini etkilemez.

DOMATES:

Domates ve salça, likopen adı verilen ve kalp sağlığınız açısından önemli rol oynayan antioksidanın adeta deposu gibidir. Mutlaka beslenmenizin bir parçası haline getirmeye çalışın.