Böbrek rahatsızlığına dikkat

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı Uzmanı Doç. Dr. Çetin Volkan Öztekin, özellikle sıcak havalarda görülme sıklığı artan böbrek taşı rahatsızlıklarına dikkat çekti:

Taşların neden olduğu, şiddetli ağrı, bulantı ve kusma acil tedavi gerekiyor. Lazer ile taş kırma ameliyatı (RİRC), daha büyük taşlar için sırt bölgesinden 1cm'lik kesiden yapılan perkütan taş ameliyatı ve genellikle çok büyük taşlara uygulanan açık taş ameliyatlarının geçerli tedavi yöntemleri arasında.