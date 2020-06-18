VÜCUDUN filtre sistemi olan böbrekler, sağlıklı bir bedenin olmazsa olmazı sayılıyor. Böbrek taşları ve böbrek yetmezliği, toplumda en sık görülen hastalıklar arasında yer alıyor. Sağlıklı böbrekler için sağlıklı bir bedene sahip olmak gerekiyor. Medikal Medyum Anthony William, böbrek hastalıklarıyla ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor, TAKVİM okuyucusu ile önemli bilgiler paylaşıyor.

SUÇLU GENLER DEĞİL

Araştırmalar, böbrek hastalığının gerçek nedeninin ne olduğunu hâlâ tam olarak göstermiyor. Birinin böbrekleri başarısız olmaya başladığında ve bariz bir fiziksel yaralanma olmadığında, tıbbi doktorlar hastalarına sebebinin ne olduğu konusunda cevap bulamıyor. Suçu, hastanın genlerine atıyor. Ancak suçu yalnızca genlere atmak, tedavide istenen başarıya ulaşmayı engelliyor. Modern tıp, böbrek hastalığının sebeplerinin genlerden çok başka bir şey olduğunu söylüyor. Buna göre yüksek tansiyon ve diyabet, böbreklerin çalışma dengesini bozuyor. Vücudun en hayati organlarının işlevini bozarak organ kayıplarına neden olabiliyor.

ANTİBİYOTİKLERE DİKKAT

Tüketilen besinler kadar içilen ilaçlar da böbrek sağlığını olumsuz etkiliyor. Gelişigüzel içilen ağrı kesici ve antibiyotikler, içerdikleri toksinler nedeniyle böbreğin daha fazla çalışmasına enden oluyor. Bu nedenle insanların kafalarına göre ilaç kullanmamaları, yalnızca reçete edilen ilaçların içilmesi gerekiyor.

TAŞ DEYİP GEÇME

Vücuttan geçen ve böbreklere ulaşan toksinler, buradan atılamayıp taşlaşıyor. Böbrek taşları, aşırı protein ağırlıklı beslenmekten de kaynaklanabiliyor. Uzmanlar, senelerdir sağlıklı bir hayat için protein tüketmemizi söylüyor. Ancak yüksek protein seviyesinin böbrek sağlığını tehdit ettiğini unutmamak gerekiyor. Bir insan ne kadar fazla protein yerse, böbrekler zehirleri yok etmek için daha fazla çalışmak ve mücadele etmek zorunda kalıyor. Patates, tatlı patates, kış kabağı, muz, mango, portakal suyu, incir, kavun, elma, armut ve kinoa böbrek sağlığını koruyor.

LİMONUN GÜCÜ

Güçlü böbrekler için beslenme alışkanlıklarına dikkat etmek gerekiyor. Böbrek hastalıklarından korunmak için öncelikle protein içeren besinlerin tüketimini kısıtlamak önem taşıyor. Yeşil yapraklı sebzeler, mevsiminde tüketilen meyveler, vücudu tepeden tırnağa onarıyor. Salatalık ve kereviz suyu, böbrekleri temizliyor. Limon suyu, böbreklerde taş oluşumunu engelliyor. Bununla birlikte, limon otu, nane ve ısırgan otu gibi bir miktar bitki çaylarının tüketilmesi öneriliyor.