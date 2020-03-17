Erkeklerin korkulu rüyası prostat, yaşam kalitesini düşürüyor. Üroloji Uzmanı Doç. Dr Hakan Koyuncu, prostat hastalıklarının genetik geçiş gösterdiğini belirtiyor. "Prostat, 40'lı yaşlardan sonra büyümeye başlar. Erken teşhis kritik önem taşır" diyor.
Prostat ailenizin eseri
Erkeklerin korkulu rüyası prostat, yaşam kalitesini düşürüyor. Üroloji Uzmanı Doç. Dr Hakan Koyuncu, prostat hastalıklarının genetik geçiş gösterdiğini belirtiyor. "Prostat, 40'lı yaşlardan sonra büyümeye başlar. Erken teşhis kritik önem taşır" diyor.
- Sağlık
- 17.03.2020
- Gazete
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