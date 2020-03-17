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ailenizin eseri

Erkeklerin korkulu rüyası , yaşam kalitesini düşürüyor. Üroloji Uzmanı Doç. Dr Hakan Koyuncu, prostat hastalıklarının genetik geçiş gösterdiğini belirtiyor. "Prostat, 40'lı yaşlardan sonra büyümeye başlar. Erken teşhis kritik önem taşır" diyor.

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Prostat ailenizin eseri
Erkeklerin korkulu rüyası , yaşam kalitesini düşürüyor. Üroloji Uzmanı Doç. Dr Hakan Koyuncu, prostat hastalıklarının genetik geçiş gösterdiğini belirtiyor. "Prostat, 40'lı yaşlardan sonra büyümeye başlar. Erken teşhis kritik önem taşır" diyor.

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