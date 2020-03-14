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Kalbimiz nohut sever

Yanlış beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam kalp sağlığını bozuyor. Uzmanlar, kalbi güçlendiren 10 mucize besini sıralıyor: : -3 yağ asitleri içeren balık damar tıkanıklığını önler. Kalbi güçlendirir...

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Kalbimiz nohut sever

Yanlış beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam kalp sağlığını bozuyor. Uzmanlar, kalbi güçlendiren 10 mucize besini sıralıyor:
Balık: -3 yağ asitleri içeren damar tıkanıklığını önler. Kalbi güçlendirir.
Kuruyemişler: Badem, ceviz ve fındık içerdiği lif sayesinde kalp sağlığını korur.
Keten tohumu: Kalp sağlığını destekler.
Baklagiller: Kuru fasulye, barbunya ve nohut, kalbi korur.
Kırmızı biber: Lif ve C vitamini deposudur. Kan basıncını dengeler. Kalbi güçlendirir.
Kahve: Günde 2 fincan kahve içmek kalbi güçlendirir.

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