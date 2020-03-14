Kalbimiz nohut sever

Yanlış beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam kalp sağlığını bozuyor. Uzmanlar, kalbi güçlendiren 10 mucize besini sıralıyor:

Balık: Omega-3 yağ asitleri içeren balık damar tıkanıklığını önler. Kalbi güçlendirir.

Kuruyemişler: Badem, ceviz ve fındık içerdiği lif sayesinde kalp sağlığını korur.

Keten tohumu: Kalp sağlığını destekler.

Baklagiller: Kuru fasulye, barbunya ve nohut, kalbi korur.

Kırmızı biber: Lif ve C vitamini deposudur. Kan basıncını dengeler. Kalbi güçlendirir.

Kahve: Günde 2 fincan kahve içmek kalbi güçlendirir.