Kansızlığa semizotu

Omega-3 deposu semizotu, sindirim sistemini hızlandırır. Kabızlığı giderir. İdrar söktürücüdür ve kanı temizler. Antioksidan kaynağı olan semizotu, kansızlığı önler. Omega-3 deposu semizotu, sindirim sistemini hızlandırır. Kabızlığı giderir. İdrar söktürücüdür ve kanı temizler. Antioksidan kaynağı olan semizotu, kansızlığı önler.
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