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Kansızlığa

Omega-3 deposu , sindirim sistemini hızlandırır. Kabızlığı giderir. söktürücüdür ve kanı temizler. Antioksidan kaynağı olan semizotu, kansızlığı önler.

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Kansızlığa semizotu
Omega-3 deposu semizotu, sindirim sistemini hızlandırır. Kabızlığı giderir. söktürücüdür ve kanı temizler. Antioksidan kaynağı olan , kansızlığı önler.

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