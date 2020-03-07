Prostat sizden korksun

İngiltere'deki Bristol Üniversitesi, prostattan korunmanın sırrını araştırdı. Buna göre 45 yaşından sonra görülen prostat kanserinden korunmada, egzersizin önemini bir kez daha kanıtlandı. Günde yarım saat tempolu yürüyüşün kanser riskini yüzde 51 oranında azalttığı vurgulandı. Öte yandan meyveler, sebzeler ve sağlıklı yağlardan oluşan zengin bir diyetin prostatı koruduğu düşünülmektedir. Prostata faydalı olduğu bilinen belirli gıdalar şunlardır: Somon, domates, çilek, brokoli, kuruyemiş, turunçgiller.
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