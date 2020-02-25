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Virüslere !

Kış aylarında solunum yolu enfeksiyonları sık görülüyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. , bu hastalıkların öksürme ve hapşırmayla bulaştığını söylüyor. Virüslerden korunmada beslenmenin önemine dikkat çekiyor.

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Kış aylarında solunum yolu enfeksiyonları sık görülüyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. , bu hastalıkların öksürme ve hapşırmayla bulaştığını söylüyor. Virüslerden korunmada beslenmenin önemine dikkat çekiyor. "Uyku düzenine dikkat edilmeli. Eller sık sık yıkamalı ve içeren sebze ve meyveler tüketilmelidir" diyor.

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