Kış aylarında solunum yolu enfeksiyonları sık görülüyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Murtaza Çit, bu hastalıkların öksürme ve hapşırmayla bulaştığını söylüyor. Virüslerden korunmada beslenmenin önemine dikkat çekiyor. "Uyku düzenine dikkat edilmeli. Eller sık sık yıkamalı ve C vitamini içeren sebze ve meyveler tüketilmelidir" diyor.
Virüslere C vitamini!
Kış aylarında solunum yolu enfeksiyonları sık görülüyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Murtaza Çit, bu hastalıkların öksürme ve hapşırmayla bulaştığını söylüyor. Virüslerden korunmada beslenmenin önemine dikkat çekiyor.
- Sağlık
- 25.02.2020
- Gazete
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