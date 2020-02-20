Kajuyla unutma

Safra taşı rahatsızlıklarını önleyen kaju, tok tutar. Zayıflatır. Kemik sağlığını destekler. Sindirimi hızlandırır. Kolon, prostat ve karaciğer kanserini önler. Unutkanlığı bitirir. Safra taşı rahatsızlıklarını önleyen kaju, tok tutar. Zayıflatır. Kemik sağlığını destekler. Sindirimi hızlandırır. Kolon, prostat ve karaciğer kanserini önler. Unutkanlığı bitirir.
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