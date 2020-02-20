Bugünkü
Takvim

yla unutma

taşı rahatsızlıklarını önleyen , tok tutar. Zayıflatır. sağlığını destekler. Sindirimi hızlandırır. , prostat ve karaciğer ini önler. Unutkanlığı bitirir.

ABONE OL
Kajuyla unutma
Safra taşı rahatsızlıklarını önleyen kaju, tok tutar. Zayıflatır. Kemik sağlığını destekler. Sindirimi hızlandırır. Kolon, prostat ve karaciğer kanserini önler. Unutkanlığı bitirir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Sağlık Kajuyla unutma
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri