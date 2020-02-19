Prostata kızılcık

Antioksidan etkisi gösteren kızılcık, idrar yolu enfeksiyonunu temizler. Kalp sağlığını korur. Kolon, prostat ve meme kanserine karşı koruma sağlar. Dişleri güçlendirir. Antioksidan etkisi gösteren kızılcık, idrar yolu enfeksiyonunu temizler. Kalp sağlığını korur. Kolon, prostat ve meme kanserine karşı koruma sağlar. Dişleri güçlendirir.
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