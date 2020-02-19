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Antioksidan etkisi gösteren , idrar yolu enfeksiyonunu temizler. Kalp sağlığını korur. Kolon, ve meme ine karşı koruma sağlar. Dişleri güçlendirir.

Prostata kızılcık
Antioksidan etkisi gösteren kızılcık, idrar yolu enfeksiyonunu temizler. Kalp sağlığını korur. Kolon, prostat ve meme kanserine karşı koruma sağlar. Dişleri güçlendirir.

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