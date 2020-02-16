Kivi, pazar tezgahlarını ve manav dükkanlarını süslüyor. Lezzeti kadar sağlığa faydaları da oldukça önem taşıyor. C vitamini deposu olan kivi, cinsel gücü artırıyor. Sabahları bir kase kivi yenmesini tavsiye eden uzmanlar, ara öğün olarak da tüketilebileceğini belirtiyor. Kivinin ayrıca şu faydaları bulunuyor:

Grip, nezle gibi soğuk algınlıklarına iyi gelir.

Kanser hastalığına yakalanmayı önler.

Kan inceltici etkiye sahiptir. Kalp krizi ve inmeden korur.

Sindirim sisteminin çalışmasını düzenler. Kabızlığa iyi gelir.

Tansiyon ve kolesterolü düşürmeye yardımcı olur.

Kılcal damarları kuvvetlendirir.