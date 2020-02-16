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cinsel gücü ve isteği artırıyor! İşte faydaları...

, pazar tezgahlarını ve manav dükkanlarını süslüyor. C vitamini deposu kivi, aşk hayatına renk katıyor. Afrodizyak etkisiyle cinsel gücü ve isteği artırıyor. Çiftlerin yüzünü güldürüyor...

Ask olsun kivi

Kivi, pazar tezgahlarını ve manav dükkanlarını süslüyor. Lezzeti kadar sağlığa faydaları da oldukça önem taşıyor. C vitamini deposu olan kivi, cinsel gücü artırıyor. Sabahları bir kase yenmesini tavsiye eden uzmanlar, ara öğün olarak da tüketilebileceğini belirtiyor. Kivinin ayrıca şu faydaları bulunuyor:
Grip, nezle gibi soğuk algınlıklarına iyi gelir.
hastalığına yakalanmayı önler.
Kan inceltici etkiye sahiptir. Kalp krizi ve inmeden korur.
Sindirim sisteminin çalışmasını düzenler. Kabızlığa iyi gelir.
Tansiyon ve kolesterolü düşürmeye yardımcı olur.
Kılcal damarları kuvvetlendirir.

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