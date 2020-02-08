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Prostata acımayın! le savaşıyor! İşte faydaları...

, araştırmalara göre yeşil biberden daha çok vitamin ve mineral barındırıyor. Çiğ tüketilebilen hatta salçasıyla yemekleri de lezzetlendiren kapya biberin sağlığa pek çok faydası bulunuyor. İçerdiği likopen sayesinde le savaşan biberin faydaları şöyle sıralanıyor...

Prostata acımayın!

Kapya biber, araştırmalara göre yeşil biberden daha çok vitamin ve mineral barındırıyor. Çiğ tüketilebilen hatta salçasıyla yemekleri de lezzetlendiren in sağlığa pek çok faydası bulunuyor. İçerdiği likopen sayesinde kanserle savaşan biberin faydaları şöyle sıralanıyor:

Prostat, pankreas ve rahim kanserine karşı koruma sağlar.
Kalp rahatsızlığı riskini azaltır.
Kilo vermeyi sağlar.
İçerdiği A vitamini sayesinde bağışıklığı güçlendirir. Gözlere iyi gelir.

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