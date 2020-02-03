Kış aylarının gelmesiyle birlikte, hastalıklar kapıyı çalıyor. Diyetisyen Müzda Irmak, kışı sağlıklı geçirmek için beslenmemize dikkat etmemiz gerektiğini söylüyor. "Bir sebze ne kadar koyu yeşilse bağışıklık sistemine o kadar faydalıdır. Kış aylarında ıspanak, brokoli ve pırasa gibi yeşillikleri bol bol tüketmekte fayda var. Lahana çorbası, kışın sık sık tüketilmeli" diyor. Şunları öneriyor:
Kırmızı et yerine tavuk veya balık yiyin
Kuru fasulye, nohut, yeşil mercimek gibi kuru baklagilleri tüketin.
Portakal, mandalina, kivi ve narı çok sevin.
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