Kış aylarının gelmesiyle birlikte, hastalıklar kapıyı çalıyor. Diyetisyen Müzda Irmak, kışı sağlıklı geçirmek için beslenmemize dikkat etmemiz gerektiğini söylüyor. "Bir sebze ne kadar koyu yeşilse bağışıklık sistemine o kadar faydalıdır. Kış aylarında ıspanak, brokoli ve pırasa gibi yeşillikleri bol bol tüketmekte fayda var. Lahana çorbası, kışın sık sık tüketilmeli" diyor. Şunları öneriyor:

Kırmızı et yerine tavuk veya balık yiyin

Kuru fasulye, nohut, yeşil mercimek gibi kuru baklagilleri tüketin.

Portakal, mandalina, kivi ve narı çok sevin.