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Gribi yeşillendir! İşte ni güçlendiren besinler...

Kış aylarının gelmesiyle birlikte, hastalıklar kapıyı çalıyor. , kışı sağlıklı geçirmek için beslenmemize dikkat etmemiz gerektiğini söylüyor.

Gribi yeşillendir

Kış aylarının gelmesiyle birlikte, hastalıklar kapıyı çalıyor. , kışı sağlıklı geçirmek için beslenmemize dikkat etmemiz gerektiğini söylüyor. "Bir sebze ne kadar koyu yeşilse ne o kadar faydalıdır. Kış aylarında ıspanak, brokoli ve pırasa gibi yeşillikleri bol bol tüketmekte fayda var. Lahana çorbası, kışın sık sık tüketilmeli" diyor. Şunları öneriyor:

Kırmızı et yerine tavuk veya balık yiyin

Kuru fasulye, nohut, yeşil mercimek gibi kuru baklagilleri tüketin.

Portakal, mandalina, kivi ve narı çok sevin.

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