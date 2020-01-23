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hangi besinlerde bulunur?

Vitaminler, sağlıklı hayatın şifresini oluşturuyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. , eksikliğinin akciğer, kolon ve prostat kanserine neden olduğunu söylüyor.

Vücuda derman A vitamini
Vitaminler, sağlıklı hayatın şifresini oluşturuyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. , eksikliğinin akciğer, kolon ve prostat kanserine neden olduğunu söylüyor. "Sağlığımızı korumak için A vitamininden zengin keçi sütü, tereyağı, yumurta sarısı, kayısı, havuç, ıspanak, marul, lahana, nane ve brokoli yenmeli" diyor.

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