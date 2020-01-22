Yumurtayla formda kal

Tok tutan ve kilo vermeyi kolaylaştıran yumurta, besleyici içeriği ile sağlığı korur. Kemikleri güçlendirir. Meme kanseri riskini azaltır. Saçları besler. Tok tutan ve kilo vermeyi kolaylaştıran yumurta, besleyici içeriği ile sağlığı korur. Kemikleri güçlendirir. Meme kanseri riskini azaltır. Saçları besler.
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