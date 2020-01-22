Bugünkü
Takvim

yla da kal

Tok tutan ve kilo vermeyi kolaylaştıran , besleyici içeriği ile sağlığı korur. Kemikleri güçlendirir. Meme i riskini azaltır. Saçları besler.

Yumurtayla formda kal
Tok tutan ve kilo vermeyi kolaylaştıran yumurta, besleyici içeriği ile sağlığı korur. Kemikleri güçlendirir. Meme i riskini azaltır. Saçları besler.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriYumurtayla formda kal
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri