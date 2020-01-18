Modern hayat, beslenme alışkanlıklarını ve yaşam tarzını değiştiriyor. Hazır ve paketli gıdaların tüketilmesi ve hareketsizlik sağlığı bozuyor. Vücudun en hayati organlarına zarar veriyor. Bir saat gibi düzenli çalışan organlar, kendilerine faydalı olan besinler tüketilmedikçe zarar görüyor bu da hastalıkları beraberinde getiriyor. Toplumda en sık görülen rahatsızlıkların başında, karaciğer hastalıkları geliyor. Yağlı beslenmekten kronik hastalıklara kadar pek çok durum, karaciğerin çalışmasını bozuyor. TAKVİM, vücudun filtresi görevini üstlenen karaciğerle ilgili bilinmesi gerekenleri uzmanlarına soruyor. Batıgöz Sağlık Grubu'ndan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Füsun Özkutucu, karaciğer sağlığının şifrelerini açıklıyor.

EN 'HAYATİ' ORGAN

Vücudun en büyük organı olan karaciğer, sağ üst karın bölgesinde yer alıyor. Besinlerin vücut tarafından kullanılabilir hale gelmesini sağlıyor. Faydalı maddeleri vücuda, zararlı maddeleri ise böbreklere göndererek üre olarak atılmasını sağlıyor. Karbonhidrat metabolizmasını düzenleyen karaciğer, kan glikoz düzeyinin belirli seviyelerde kalmasını sağlıyor. Kan yağlarının özellikle kolesterol sentezini sağlıyor. Demir, vitamin, yağ, protein ve şeker gibi enerji kaynaklarını depoluyor. Viral hepatitler, diyabet hastalığı, kalp yetmezliği doğuştan olan demir ve bakır metabolizma bozukluğu karaciğer sağlığını bozuyor.

YAĞLIYSA UZAK DURUN!

Sağlıksız beslenme alışkanlıkları, en çok karaciğere zarar veriyor. Aşırı yağlı, kızartma, aşırı kalorili beslenme, alkol tüketimi ve karaciğere etkisiz ilaçların kontrolsüz kullanımı (parasetamol, anti depresan, akne ilacı vb.) karaciğerin çalışma düzenini bozuyor. Karaciğer hastalıklarına yakalanma riskini artırıyor.

KAŞINTIYI CİDDİYE ALIN

Sağlıksız karaciğer, pek çok şikayete yol açıyor. Bunların başında halsizlik, cilt renginde solukluk veya sarılık, kaşıntı, karında şişkinlik, hazımsızlık ve iştahsızlığa yol açıyor. Ayrıca dışkı renginde açılma ve idrar renginde koyulaşma görülüyor. İlerlemiş vakalarda konuşmada yavaşlama, bilinç bulanıklığı veya koma görülebiliyor.

YARIN: KİMLER RİSK ALTINDA

İÇ HASTALIKLARI UZMANI DR. FÜSUN ÖZKUTUCU - VÜCUDUN FİLTRESİ KARACİĞER

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL