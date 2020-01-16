Günümüzde en çok görülen kronik hastalıkların temelinde sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam bulunuyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Başkurt, kalp sağlığını korumada egzersizin özellikle de yürüyüşün önemini açıklıyor. Ezber bozan bilgilerini TAKVİM okuyucuları ile paylaşıyor...

HAREKETE GEÇİN

Egzersiz, kalp sağlığının yanı sıra vücudun her sistemine büyük fayda sağlıyor. Çocukluk döneminden itibaren düzenli spor yapmak, kemik gelişimini destekliyor. Buna göre her yaştan insanın haftada en az 150 dakika orta yoğunluklu veya 75 dakika şiddetli yoğunluklu egzersiz yapması öneriliyor. Hafif tempolu egzersize örnek olarak yavaş yürümek veya hafif tempoda ev işi yapmak verilebiliyor.

DOKTORA SORUN

Orta yoğunluklu egzersizlere örnek olarak tempolu yürümek, bisiklete binmek sayılabiliyor. Şiddetli yoğunluklu aktiviteler ise yarış yürüyüşü, koşma, bisiklet sürmek ve yüzme olarak sıralanıyor. Kalp damar hastalarının ömrü uzatan egzersize başlamadan önce mutlaka doktorlarına danışmaları öneriliyor.

KANSERİ BİTİRİR

Araştırmalara göre egzersiz mesane, meme, rahim, akciğer ve mide kanserine yakalanma riskini azaltıyor. Tansiyonu dengeliyor. Diyabeti önlüyor.

ÇARPINTIYA DİKKAT

Egzersiz, kalp hastalığı belirtilerinin kolay fark edilmesini sağlıyor. Spor yaparken göğüs ağrısı ve nefes darlığı yaşayanların mutlaka doktora gitmesi öneriliyor.

YARIN: KADINLAR KRİZE DAHA YAKIN

KARDİYOLOJİ UZM. PROF. DR. MURAT BOZKURT

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL