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Kolesterole etkisi

Kış aylarının sevilen yiyeceği sakinleştirir. Hücre yaşlanmasını önler ve gençleştirir. Kanserden korur. Kolesterolü düşürür. Kan basıncını dengeler. Beyin sağlığını destekler.

Kolesterole kestane etkisi
Kış aylarının sevilen yiyeceği kestane sakinleştirir. Hücre yaşlanmasını önler ve gençleştirir. Kanserden korur. Kolesterolü düşürür. Kan basıncını dengeler. Beyin sağlığını destekler.

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