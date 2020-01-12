Kolesterole kestane etkisi

Kış aylarının sevilen yiyeceği kestane sakinleştirir. Hücre yaşlanmasını önler ve gençleştirir. Kanserden korur. Kolesterolü düşürür. Kan basıncını dengeler. Beyin sağlığını destekler. Kış aylarının sevilen yiyeceği kestane sakinleştirir. Hücre yaşlanmasını önler ve gençleştirir. Kanserden korur. Kolesterolü düşürür. Kan basıncını dengeler. Beyin sağlığını destekler.
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