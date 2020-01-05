Ana maddesi havuç olan cezerye, sağlığa faydalı bolca vitamin ve mineral içeriyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Meltem Gök, "Cezeryenin ana maddesi olan havuç, bol miktarda besin lifi içerir. Bu sayede sindirim problemlerine iyi gelir. Ayrıca havuçlar hipertansiyonu düşürmeye ve kalp sağlığını korumaya yardımcıdır. A vitaminiyle gözleri koruyan havuç Alzheimer'ı da önler" diyor. Cezeryenin fazla tüketimi halinde kilo problemine neden olduğunun altını çiziyor.