Bugünkü
Takvim

yesene! İşte faydaları...

Ana maddesi olan , sağlığa faydalı bolca vitamin ve mineral içeriyor. Beslenme ve , "Cezeryenin ana maddesi olan havuç, bol miktarda besin lifi içerir. Bu sayede sindirim problemlerine iyi gelir.

Cezerye yesene!

Ana maddesi olan cezerye, sağlığa faydalı bolca vitamin ve mineral içeriyor. Beslenme ve , "nin ana maddesi olan havuç, bol miktarda besin lifi içerir. Bu sayede sindirim problemlerine iyi gelir. Ayrıca havuçlar hipertansiyonu düşürmeye ve kalp sağlığını korumaya yardımcıdır. A vitaminiyle gözleri koruyan havuç Alzheimer'ı da önler" diyor. Cezeryenin fazla tüketimi halinde kilo problemine neden olduğunun altını çiziyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriCezerye yesene! İşte faydaları...
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri