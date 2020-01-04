Alzheimer’a karşı nar... Antioksidan deposu nar, kalbi korur. Yüksek tansiyonu düşürür. Cildi yeniler. Nar aynı zamanda meme kanserinden korur. Hafızayı da güçlendirir. Antioksidan deposu nar, kalbi korur. Yüksek tansiyonu düşürür. Cildi yeniler. Nar aynı zamanda meme kanserinden korur. Hafızayı da güçlendirir.
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