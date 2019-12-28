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aşkına! İşte faydaları...

Güzel kokusu ile herkesin sevdiği , aşk hayatına renk katıyor. Afrodizyak etkisi ile cinsel gücü artırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor...

Tarçın aşkına!

Güzel kokusu ile herkesin sevdiği tarçın, aşk hayatına renk katıyor. Afrodizyak etkisi ile cinsel gücü artırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

● Kolesterolü düşürür.

Tok tutar, zayıflamaya yardımcı olur.

● Kalp krizi riskini azaltır.

Kan, lenf ve kolon kanserine karşı etkilidir.

● Diş ağrısını hafifletir. Ağız kokusu problemini giderir.

Sivilceleri iyileştirir.

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