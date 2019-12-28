Güzel kokusu ile herkesin sevdiği tarçın, aşk hayatına renk katıyor. Afrodizyak etkisi ile cinsel gücü artırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

● Kolesterolü düşürür.

● Tok tutar, zayıflamaya yardımcı olur.

● Kalp krizi riskini azaltır.

● Kan, lenf ve kolon kanserine karşı etkilidir.

● Diş ağrısını hafifletir. Ağız kokusu problemini giderir.

● Sivilceleri iyileştirir.