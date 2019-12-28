Güzel kokusu ile herkesin sevdiği tarçın, aşk hayatına renk katıyor. Afrodizyak etkisi ile cinsel gücü artırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
● Kolesterolü düşürür.
● Tok tutar, zayıflamaya yardımcı olur.
● Kalp krizi riskini azaltır.
● Kan, lenf ve kolon kanserine karşı etkilidir.
● Diş ağrısını hafifletir. Ağız kokusu problemini giderir.
● Sivilceleri iyileştirir.
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