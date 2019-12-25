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Dertlere deva ! Alzheimer'a astıma kuşburnu...

Havaların soğumasıyla birlikte, grip, soğuk algınlığı, nezle ve bademcik iltihabı gibi üst solunum yolu hastalıkları pusuda bekliyor. Beslenme ve , soğuk havalarda bağışıklığı güçlendirecek bitki çaylarını sıralıyor...

Dertlere deva bitki çayı

Havaların soğumasıyla birlikte, grip, soğuk algınlığı, nezle ve bademcik iltihabı gibi üst solunum yolu hastalıkları pusuda bekliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Sehlikoğlu, soğuk havalarda bağışıklığı güçlendirecek bitki çaylarını sıralıyor:
: Bağışıklığı güçlendirici polifenoller içerir. Boğaz ve ağızdaki iltihaplanmayı önler. Alzheimer'dan korur.
Kuşburnu: Bağışıklığı destekler. Astımı önler.
Tarçın: Soğuk algınlığına karşı korur. Limonla birlikte tüketildiğinde enfeksiyonu önler. Boğaz ağrısını hafifletir.
Zencefil: Mide bulantılarını giderir. Sindirim sistemini rahatlatır.
Ihlamur: Öksürüğü tedavi eder. Balla karıştırıldığında etkisini artırır. Vücut direncini yükseltir.
Ekinezya: Grip ve nezleden korur. Ağrıları hafifletir.
Rezene: Soğuk algınlığından korur. Bakterilerle savaşır.
Papatya: Soğuk algınlığı, boğaz ağrısı ve burun tıkanıklığı şikayetlerini azaltır. Bağışıklık sistemini güçlendirir.

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