Havaların soğumasıyla birlikte, grip, soğuk algınlığı, nezle ve bademcik iltihabı gibi üst solunum yolu hastalıkları pusuda bekliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Sehlikoğlu, soğuk havalarda bağışıklığı güçlendirecek bitki çaylarını sıralıyor:
Adaçayı: Bağışıklığı güçlendirici polifenoller içerir. Boğaz ve ağızdaki iltihaplanmayı önler. Alzheimer'dan korur.
Kuşburnu: Bağışıklığı destekler. Astımı önler.
Tarçın: Soğuk algınlığına karşı korur. Limonla birlikte tüketildiğinde enfeksiyonu önler. Boğaz ağrısını hafifletir.
Zencefil: Mide bulantılarını giderir. Sindirim sistemini rahatlatır.
Ihlamur: Öksürüğü tedavi eder. Balla karıştırıldığında etkisini artırır. Vücut direncini yükseltir.
Ekinezya: Grip ve nezleden korur. Ağrıları hafifletir.
Rezene: Soğuk algınlığından korur. Bakterilerle savaşır.
Papatya: Soğuk algınlığı, boğaz ağrısı ve burun tıkanıklığı şikayetlerini azaltır. Bağışıklık sistemini güçlendirir.
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