Havaların soğumasıyla birlikte, grip, soğuk algınlığı, nezle ve bademcik iltihabı gibi üst solunum yolu hastalıkları pusuda bekliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Sehlikoğlu, soğuk havalarda bağışıklığı güçlendirecek bitki çaylarını sıralıyor:

Adaçayı: Bağışıklığı güçlendirici polifenoller içerir. Boğaz ve ağızdaki iltihaplanmayı önler. Alzheimer'dan korur.

Kuşburnu: Bağışıklığı destekler. Astımı önler.

Tarçın: Soğuk algınlığına karşı korur. Limonla birlikte tüketildiğinde enfeksiyonu önler. Boğaz ağrısını hafifletir.

Zencefil: Mide bulantılarını giderir. Sindirim sistemini rahatlatır.

Ihlamur: Öksürüğü tedavi eder. Balla karıştırıldığında etkisini artırır. Vücut direncini yükseltir.

Ekinezya: Grip ve nezleden korur. Ağrıları hafifletir.

Rezene: Soğuk algınlığından korur. Bakterilerle savaşır.

Papatya: Soğuk algınlığı, boğaz ağrısı ve burun tıkanıklığı şikayetlerini azaltır. Bağışıklık sistemini güçlendirir.