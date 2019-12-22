Kış meyve ve sebzeleri, hem göze hem sağlığa hitap ediyor. Diyetisyen Merve Kaplan, bu besinlerin faydalarını sıralıyor:
Kansere pancar: Folik asit, lif, proteinden zengindir. Soğuk algınlığına iyi gelir. Kansere karşı etkilidir.
Şifa dolu mor lahana: Vücudun savunmasını güçlendirir. Kemik sağlığını korur. Dişleri güçlendirir.
Antioksidan etkili pırasa: Sindirim sistemini hızlandırır. İştah açar.
Magnezyum deposu ıspanak: Mide, karaciğer ve pankreasın salgılarını uyarır. Demir eksikliğini önler.
Lif oranı yüksek brokoli: Vücudu kemik erimesinden korur.
Elmayla zayıflayın: Uzun süreli tokluk sağlar. Kan şekerini dengeler. Kolesterolü düşürür.
C vitamini bombası kivi: Bağışıklığı güçlendirir. Grip ve üst solunum yolu enfeksiyonlarına iyi gelir. Kabızlığı önler.
KABIZLIĞA KİVİ KOLESTEROLE PORTAKAL
Kolesterolün ilacı portakal: Kalp krizine karşı korur. Kolesterolü düşürür.
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