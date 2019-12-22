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İşte kış lerinin faydaları

Kış leri, hem göze hem sağlığa hitap ediyor. Diyetisyen Merve Kaplan, bu besinlerin faydalarını sıralıyor: Kansere pancar: Folik asit, lif, proteinden zengindir. Soğuk algınlığına iyi gelir. Kansere karşı etkilidir. İşte diğer meyve ve sebzelerin faydaları...

Hastalıklara kış kış!

Kış leri, hem göze hem sağlığa hitap ediyor. Diyetisyen Merve Kaplan, bu besinlerin faydalarını sıralıyor:

Kansere pancar: Folik asit, lif, proteinden zengindir. Soğuk algınlığına iyi gelir. Kansere karşı etkilidir.
Şifa dolu mor lahana: Vücudun savunmasını güçlendirir. Kemik sağlığını korur. Dişleri güçlendirir.
Antioksidan etkili pırasa: Sindirim sistemini hızlandırır. İştah açar.
Magnezyum deposu ıspanak: Mide, karaciğer ve pankreasın salgılarını uyarır. Demir eksikliğini önler.
Lif oranı yüksek brokoli: Vücudu kemik erimesinden korur.
Elmayla zayıflayın: Uzun süreli tokluk sağlar. Kan şekerini dengeler. Kolesterolü düşürür.
C vitamini bombası kivi: Bağışıklığı güçlendirir. Grip ve üst solunum yolu enfeksiyonlarına iyi gelir. Kabızlığı önler.

KABIZLIĞA KİVİ KOLESTEROLE PORTAKAL
Kolesterolün ilacı portakal: Kalp krizine karşı korur. Kolesterolü düşürür.

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