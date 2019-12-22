Kış meyve ve sebzeleri, hem göze hem sağlığa hitap ediyor. Diyetisyen Merve Kaplan, bu besinlerin faydalarını sıralıyor:

Kansere pancar: Folik asit, lif, proteinden zengindir. Soğuk algınlığına iyi gelir. Kansere karşı etkilidir.

Şifa dolu mor lahana: Vücudun savunmasını güçlendirir. Kemik sağlığını korur. Dişleri güçlendirir.

Antioksidan etkili pırasa: Sindirim sistemini hızlandırır. İştah açar.

Magnezyum deposu ıspanak: Mide, karaciğer ve pankreasın salgılarını uyarır. Demir eksikliğini önler.

Lif oranı yüksek brokoli: Vücudu kemik erimesinden korur.

Elmayla zayıflayın: Uzun süreli tokluk sağlar. Kan şekerini dengeler. Kolesterolü düşürür.

C vitamini bombası kivi: Bağışıklığı güçlendirir. Grip ve üst solunum yolu enfeksiyonlarına iyi gelir. Kabızlığı önler.

KABIZLIĞA KİVİ KOLESTEROLE PORTAKAL

Kolesterolün ilacı portakal: Kalp krizine karşı korur. Kolesterolü düşürür.