Böbrek taşı, ülkemizde en sık karşılaşılan sağlık sorunları arasında yer alıyor. Şiddetli ağrılara sebep olarak yaşam kalitesini düşüren böbrek taşları ciddi ve geri dönüşümsüz böbrek bozukluklarına yol açabiliyor. Hastalık son yıllarda çocuk ve kadınlarda daha sık görülüyor. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Berkan Reşorlu, böbrek taşı hastalığının nedenleri ve tedavi yöntemleriyle ilgili bilgi veriyor.

TUZU AZALTIN

Araştırmalar, böbrek taşlarının görülmesinde yanlış beslenme ve hareketsiz yaşamın rolünü gözler önüne seriyor. Hızla yaygınlaşan obezite, karbonhidrat ve tuzdan zengin beslenme, taş riskini artırıyor.

NE YİYORUZ?

Fast food tarzı yanlış beslenme, cips, kraker, çikolata, gazlı içecekler ve yapay tatlandırıcılı ürünler de taşa neden oluyor. Kan ve idrarda metabolik incelemelerin yapılması ve taşın analiz edilmesi, ilerleyen dönemlerde hastalığın tekrar etmemesi açısından önem taşıyor. Tedavisi taşın yerleşim yeri, boyutu, tipi ve hastaya ait bir takım faktörlere göre planlanıyor. Lazerle taş kırma işleminde hastaya bir kesi ya da delme işlemi yapılmadığı için hasta aynı gün taburcu edilebilirken, ertesi gün normal günlük yaşantısına dönebiliyor.

SÜPER ÖNERİLER

BOL su için. Düzenli su tüketilmesi taş oluşumu riskini yüzde 86 oranında azaltır.

TOPLUMDA bilinenin aksine, taş hastaları da süt ve yoğurdu tüketebilir.

FAZLA tuz, hayvansal protein ve şeker tüketiminden uzak durulmalı.

TAŞ oluşumundan koruyucu sitrat içeriği nedeniyle günde 1 limon tüketilmelidir.

HAREKETSİZ yaşam tarzı taş hastalığı riskini artırır. Egzersiz yapılmalıdır.

AŞIRI yağlı ve işlenmiş gıdaların tüketiminden uzak durulmalıdır.