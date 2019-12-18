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neden olur? Nasıl önlenir? İşte bilinmesi gerekenler...

Sağlıksız besinler ve hareketsiz yaşam, lere zarar veriyor. Sitrat içeren ise riskini azaltıyor. Böbrek taşı; şiddetli , bulantı, kusma, idrar yaparken yanma ve idrardan kan gelmesi gibi şikayetlere neden oluyor.

Böbreklere limon sıkın!

Böbrek taşı, ülkemizde en sık karşılaşılan sağlık sorunları arasında yer alıyor. Şiddetli lara sebep olarak yaşam kalitesini düşüren taşları ciddi ve geri dönüşümsüz böbrek bozukluklarına yol açabiliyor. Hastalık son yıllarda çocuk ve kadınlarda daha sık görülüyor. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Berkan Reşorlu, hastalığının nedenleri ve tedavi yöntemleriyle ilgili bilgi veriyor.

TUZU AZALTIN
Araştırmalar, böbrek taşlarının görülmesinde yanlış beslenme ve hareketsiz yaşamın rolünü gözler önüne seriyor. Hızla yaygınlaşan obezite, karbonhidrat ve tuzdan zengin beslenme, taş riskini artırıyor.

NE YİYORUZ?
Fast food tarzı yanlış beslenme, cips, kraker, çikolata, gazlı içecekler ve yapay tatlandırıcılı ürünler de taşa neden oluyor. Kan ve idrarda metabolik incelemelerin yapılması ve taşın analiz edilmesi, ilerleyen dönemlerde hastalığın tekrar etmemesi açısından önem taşıyor. Tedavisi taşın yerleşim yeri, boyutu, tipi ve hastaya ait bir takım faktörlere göre planlanıyor. Lazerle taş kırma işleminde hastaya bir kesi ya da delme işlemi yapılmadığı için hasta aynı gün taburcu edilebilirken, ertesi gün normal günlük yaşantısına dönebiliyor.

SÜPER ÖNERİLER
BOL su için. Düzenli su tüketilmesi taş oluşumu riskini yüzde 86 oranında azaltır.
TOPLUMDA bilinenin aksine, taş hastaları da süt ve yoğurdu tüketebilir.
FAZLA tuz, hayvansal protein ve şeker tüketiminden uzak durulmalı.
TAŞ oluşumundan koruyucu sitrat içeriği nedeniyle günde 1 tüketilmelidir.
HAREKETSİZ yaşam tarzı taş hastalığı riskini artırır. Egzersiz yapılmalıdır.
AŞIRI yağlı ve işlenmiş gıdaların tüketiminden uzak durulmalıdır.

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