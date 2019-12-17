Kemiklere derman bulgur

Vitamin ve mineral deposu bulgur, kan şekerini dengeliyor. Şeker hastalığından koruyor. Kalp ve damar sağlığını koruyor. Kansızlığı bitiriyor. Sindirimi hızlandırarak bağırsakları koruyor. Tok tutuyor ve zayıflamaya yardımcı oluyor. Zihinsel yorgunluğu bitiriyor. Kemikleri güçlendiriyor
- Sağlık
- 17.12.2019
- Gazete
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