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Kemiklere derman

Vitamin ve mineral deposu , kan şekerini dengeliyor. Şeker hastalığından koruyor. Kalp ve damar sağlığını koruyor. Kansızlığı bitiriyor. Sindirimi hızlandırarak bağırsakları koruyor. Tok tutuyor ve zayıflamaya yardımcı oluyor. Zihinsel yorgunluğu bitiriyor. Kemikleri güçlendiriyor

Kemiklere derman bulgur
Vitamin ve mineral deposu bulgur, kan şekerini dengeliyor. Şeker hastalığından koruyor. Kalp ve damar sağlığını koruyor. Kansızlığı bitiriyor. Sindirimi hızlandırarak bağırsakları koruyor. Tok tutuyor ve zayıflamaya yardımcı oluyor. Zihinsel yorgunluğu bitiriyor. Kemikleri güçlendiriyor

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