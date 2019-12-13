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Diyabet ve hipera dikkat! sağlığını bozuyor...

Diyabet ve hiper, sağlığını bozuyor. Yaşam kalitesini düşürüyor. , portakal ve limonun bu organı korumadaki önemine değiniyor.

Yüksek tansiyon böbreğe yük

Vücudun filtre sistemi olan ler, sağlıklı bir vücudun olmazsa olmazı sayılıyor. Böbrek taşları ve böbrek yetmezliği, toplumda en sık görülen hastalıklar arasında yer alıyor. Sağlıklı böbrekler için sağlıklı bir bedene sahip olmak gerekiyor. Medikal Medyum Anthony William, böbrek hastalıklarıyla ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor. TAKVİM okuyucusu ile önemli bilgiler paylaşıyor.

SUÇLU GENLER DEĞİL
Araştırmalar, böbrek hastalığının gerçek nedeninin ne olduğunu hala tam olarak bilemiyor. Birinin böbrekleri başarısız olmaya başladığında ve bariz bir fiziksel yaralanma olmadığında, tıbbi doktorlar hastalarına sebebinin ne olduğu konusunda cevap bulamıyor. Suçu, hastanın genlerine atıyor. Ancak suçu yalnızca genlere atmak, tedavide istenen başarıya ulaşmayı engelliyor. Modern tıp, böbrek hastalığının sebeplerinin genlerden çok başka bir şey olduğunu söylüyor. Buna göre yüksek ve diyabet, böbreklerin çalışma dengesini bozuyor. Vücudun en hayati organların işlevini bozarak organ kayıplarına neden olabiliyor.

GÖREVİ NEDİR?
Böbrekler, vücudun filtre sistemi olarak çalışıyor. Karaciğer önce toksinleri işler ve sonra bunları elimine etmek için böbreklere ve bağırsağa gönderiyor. Böbrekler bu işlenmiş zehirleri topluyor ve bunları toksinlerin sistemden atılabileceği mesaneye taşıyor. İç ve dış kısımlarda kalın bir cilde sahip olan böbrekler, vücudun en hassas organları arasında bulunuyor.

TAŞ DEYİP GEÇME
Vücuttan geçen ve böbreklere ulaşan toksinler, buradan atılamayıp taşlaşıyor. Böbrek taşları, aşırı protein ağırlıklı beslenmekten de kaynaklanabiliyor. Uzmanlar, senelerdir sağlıklı bir hayat için protein tüketmemizi söylüyor.

YARIN: CİLT HASTALIKLARI
ANTHONY WILLIAM - MEDİKAL MEDYUM'UN SAĞLIK ŞİFRESİ-6
HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL

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