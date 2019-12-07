Prostat sizden korksun

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İngıltere'deki Bristol Üniversitesi, tan korunmanın sırrını araştırdı. Egzersizin önemi bir kez daha kanıtlandı. Günde yarım saat tempolu yürüyüşün riskini yüzde 51 oranında azalttığı vurgulandı.

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İngıltere'deki Bristol Üniversitesi, tan korunmanın sırrını araştırdı. Egzersizin önemi bir kez daha kanıtlandı. Günde yarım saat tempolu yürüyüşün riskini yüzde 51 oranında azalttığı vurgulandı.

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