Prostat sizden korksun

İngıltere'deki Bristol Üniversitesi, prostattan korunmanın sırrını araştırdı. Egzersizin önemi bir kez daha kanıtlandı. Günde yarım saat tempolu yürüyüşün kanser riskini yüzde 51 oranında azalttığı vurgulandı.
İngıltere'deki Bristol Üniversitesi, prostattan korunmanın sırrını araştırdı. Egzersizin önemi bir kez daha kanıtlandı. Günde yarım saat tempolu yürüyüşün kanser riskini yüzde 51 oranında azalttığı vurgulandı.
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