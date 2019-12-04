Prostat aşka engel olmayacak

Erkeklerin korkulu rüyası prostat, aşk hayatını olumsuz etkiliyor. İngiltere'nin East Anglia Üniversitesi'nden bilim adamları ise bu hastalığa umut oluyor. Hastaya yapılacak idrar testi sayesinde prostat kanseri beş yıl erken teşhis edilerek, tedaviye zaman kazandırılabiliyor.
- Sağlık
- 04.12.2019
- Gazete
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