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aşka engel olmayacak

Erkeklerin korkulu rüyası , aşk hayatını olumsuz etkiliyor. 'nin East Anglia Üniversitesi'nden bilim adamları ise bu hastalığa umut oluyor.

Prostat aşka engel olmayacak
Erkeklerin korkulu rüyası prostat, aşk hayatını olumsuz etkiliyor. 'nin East Anglia Üniversitesi'nden bilim adamları ise bu hastalığa umut oluyor. Hastaya yapılacak idrar testi sayesinde prostat kanseri beş yıl erken teşhis edilerek, tedaviye zaman kazandırılabiliyor.

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