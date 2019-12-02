Toplumsal bir sağlık sorunu olan böbrek taşları, dayanılmaz ağrısı ile hayatı kabusa çeviriyor. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Özveri, böbrek taşlarının yetersiz sıvı alımından kaynaklandığını belirtiyor. Bu sağlık sorunundan korunmanın etkili yollarını açıklıyor:

BOL SU İÇİN: Yetersiz su tüketimi, böbrek taşına neden olur. Bunu önlemek için her gün 2.5 litre su içmek gerekir.

TUZDAN KAÇININ: Günlük tuz tüketiminin 5 gramdan fazla olmaması gerekir.

KİLO VERİN: Fazla kilolu insanlarda, böbrek taşı riski artar. Vücutta oluşan fazla yağ, taşa neden olur.

LİMON TÜKETİN: Limon suyu, içerdiği sitrat ile taş oluşumunu engeller. Sabah saatinde suyun içerisine 1-1.5 limonun kesilerek konulması, taş oluşumunun azaltılmasında büyük fayda sağlar