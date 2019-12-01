Çörek otu yağı, saç diplerine sürüldüğünde kepek oluşumunu önler. Mide bulantısı ve ağrısını keser. Öksürüğe iyi gelir. Kas ağrılarını dindirir. Kalp ve damar sağlığını korur. Çörek otu yağı, saç diplerine sürüldüğünde kepek oluşumunu önler. Mide bulantısı ve ağrısını keser. Öksürüğe iyi gelir. Kas ağrılarını dindirir. Kalp ve damar sağlığını korur.
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