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Öksürüğe ! Çörek otunun faydaları nelerdir?

Çörek otu yağı, saç diplerine sürüldüğünde kepek oluşumunu önler. Mide bulantısı ve ağrısını keser. Öksürüğe iyi gelir. Kas ağrılarını dindirir. Kalp ve damar sağlığını korur.

Öksürüğe çörek otu
Çörek otu yağı, saç diplerine sürüldüğünde kepek oluşumunu önler. Mide bulantısı ve ağrısını keser. Öksürüğe iyi gelir. Kas ağrılarını dindirir. Kalp ve damar sağlığını korur.

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