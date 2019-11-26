Öksürüğün tedavisi mutfaktan geçiyor! İşte öksürüğe iyi gelen o besinler...

Bağışıklık sistemini zayıflatan soğuk hava, sağlığımızla oynuyor. Salgın hastalıklarla birlikte ortaya çıkan öksürük geldiğinde gitmek bilmiyor. Doğal tedaviler, inatçı öksürükle mücadelede imdada yetişiyor. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, doğal bitkilerin kullanılan ilaçlardan daha etkili olduğunu belirtiyor. Vücudun korunma mekanizması olan öksürük, alt solunum yollarına yabancı maddelerin girişini engelliyor.

SÜRESİNE DİKKAT

Alt solunum yollarındaki yabancı cisimleri temizliyor. Öksürük refleksi yetersiz kalırsa zatürre ve bronşiektazi gibi hastalıklar oluşabiliyor. Öksürükte süre önem taşıyor. Üç haftadan kısa sürenler akut öksürük olarak değerlendiriliyor. 3-8 hafta süren öksürüğe ise subakut öksürük deniyor. Astım, sinüzit ve alerjik reaksiyonlar sık öksürük nedenleri arasında bulunuyor. Kronik öksürük, başka kronik hastalıkların da belirtisi olabiliyor.

ASTIM VE KALP KRİZİ

İki aydan uzun süren öksürükte, gizli astım tehlikesi bulunuyor. Gece öksürüğü ve nefes darlığı olan kişilerde astım, reflü ve kalp yetersizliği sebep olarak ortaya çıkıyor. Bu nedenle öksürüğün nedeninin belirlenmesi gerekiyor.

NELERE DİKKAT ETMELİYİZ

Öksürükten korunmak için düzenli ve dengeli beslenmek, gerekiyor. Düzenli spor veya yürüyüş yapmak da vücut direncini yükseltiyor. Öksürüğü iyileştirdiği söylenen şuruplar ise faydadan çok zarar sağlıyor. Karaciğer hasarına yol açıyor.

DOĞADAN GELEN ŞİFA

Öksürüğün iyileşmesinde ilaçların yanı sıra doğal bitkilerde etkili oluyor. Prof. Dr. Osman Erk, doğadan gelen şifayı şöyle sıralıyor:

KARABİBER ÇAYI: Öksürüğü keser, boğaz ağrısına iyi gelir. İçine bal katıldığında öksürüğü yatıştırır. Doğal bir antibiyotiktir.

AYVA ÇAYI: Öksürüğün azalmasını ve boğazların yumuşamasını sağlar. Çekirdekleri kıvam artırıcı olup, çaylara eklendiğinde sakinleştirici etki gösterir.

PORTAKAL ÇAYI: Bolca C vitamini içerir. Kabuğundaki esansiyel yağlar, kanserden korur.

KUŞBURNU ÇAYI: Güçlü bir antioksidandır. Soğuk algınlığı, grip, mide-bağırsak rahatsızlıklarını önler. Zayıflatır.

YARIN: SONBAHARDA NASIL BESLENMELİ?

PROF. DR. OSMAN ERK - SAĞLIKLI HAYATIN ŞİFRESİ -4

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL