Çoğu zaman önemsenmeyen yorgunluğun altında, demir eksikliği yatıyor. Dahiliye Uzmanı Uzm. Dr. Sedat Işık, kadınlarda bu sağlık sorununa daha sık rastlanıldığını belirtiyor. Demir eksikliğine iyi gelen o mucize besinleri açıklıyor:
Kırmızı ve beyaz et, yumurta, kaju, fındık, ceviz, badem, üzüm ve keçiboynuzu yiyin.
Yemekte çay içmeyin
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