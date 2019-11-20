Çoğu zaman önemsenmeyen yorgunluğun altında, demir eksikliği yatıyor. Dahiliye Uzmanı Uzm. Dr. Sedat Işık, kadınlarda bu sağlık sorununa daha sık rastlanıldığını belirtiyor. Demir eksikliğine iyi gelen o mucize besinleri açıklıyor:

Kırmızı ve beyaz et, yumurta, kaju, fındık, ceviz, badem, üzüm ve keçiboynuzu yiyin.

Yemekte çay içmeyin