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kan yapar! İşte kan yapan o besinler...

Çoğu zaman önemsenmeyen yorgunluğun altında, demir eksikliği yatıyor. Dahiliye Uzmanı Uzm. Dr. , kadınlarda bu sağlık sorununa daha sık rastlanıldığını belirtiyor. Demir eksikliğine iyi gelen o mucize besinleri açıklıyor...

Keçiboynuzu kan yapar

Çoğu zaman önemsenmeyen yorgunluğun altında, demir eksikliği yatıyor. Dahiliye Uzmanı Uzm. Dr. , kadınlarda bu sağlık sorununa daha sık rastlanıldığını belirtiyor. Demir eksikliğine iyi gelen o mucize besinleri açıklıyor:

Kırmızı ve beyaz et, yumurta, kaju, fındık, ceviz, badem, üzüm ve yiyin.
Yemekte çay içmeyin

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