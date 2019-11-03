Sağlık burnumuzun ucunda

Kan akışını yavaşladığı soğuk havalar, böbrekleri tehdit ediyor. Bu aylarda böbrek enfeksiyonu geçirme riski artıyor. Prof. Dr. Alp Gürkan, özellikle kronik böbrek hastalarının bu aylarda grip ve soğuk algınlığından korunması gerektiğini söylüyor. Bilinçsiz antibiyotik kullanımının böbreklere zarar verdiğini belirterek burnun sıcak tutulması önerisinde bulunuyor.
- Sağlık
- 03.11.2019
- Gazete
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