Çikolata kistinin şakası yok!

Doğurgan dönemdeki kadınlarda sık görülen çikolata kisti, adet döneminde yaşanan şiddetli ağrıyla belirti veriyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nurcan Dalan, bu rahatsızlığın daha çok 30-40 yaşları arasındaki kadınları tehdit ettiğini söylüyor. Cinsel ilişkide ağrıya neden olduğu için çiftler arasındaki aşk hayatını da bitiren çikolata kistlerinin tedavi edilmesi önem taşıyor. Op. Dr. Dalan, "Tedavi daha çok kiste bağlı oluşan ağrıları gidermek ve kısırlığı önlemek içindir. Bunun için ilaç tedavisi veya cerrahi yöntemler tercih edilir. Hamilelik planı yoksa hormon tedavisine başlanır. Çocuk isteyen kadınlara ise cerrahi tedavi tercih edilir" diyor.