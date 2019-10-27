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Sarkan le vedalaşın... İşte yapmanız gerekenler...

Yaşla birlikte cildin genç görünmesini sağlayan kolajen bağ dokusu azalıyor. Bu nedenle vücutta sarkmalar meydana geliyor. , genç ve güzel kalmak için 5 nokta lifting yöntemini öneriyor.

Sarkan ciltle vedalaşın
Yaşla birlikte cildin genç görünmesini sağlayan kolajen bağ dokusu azalıyor. Bu nedenle vücutta sarkmalar meydana geliyor. , genç ve güzel kalmak için 5 nokta lifting yöntemini öneriyor. 5 nokta lifting tedavisinde, yüzün her iki noktasında da bulunan ve BAP olarak bilinen biyoestetik noktalara uygulama yapılıyor. Dr. Karavelioğlu, "Bu tedavinin kalıcılığı 9-12 ay arasında değişmektedir" diyor.

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