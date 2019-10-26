besinin fazla tüketimi sağlığa zarar veren olumsuzluklara yol açabiliyor. Bu nedenle sağlıklı bir beden için her şeyintüketilmesi öneriliyor. Özellikle hayatımızda çokça yer tutan tuz, başta obezite olmak üzere tansiyon ve böbrek yetmezliği gibi hastalıklara neden olabiliyor.yazı dizimizin son gününde tuzla vedalaşmamıza yardımcı olacak önerilerini açıklıyor...