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Vücudun lezzetli düşmanı: | Peynir kolesterolü yükseltiyor kalbi zorluyor

Tuz ve yağ içeren , kolesterolü yükseltiyor. Kalbi zorluyor. Bu hastalıklardan korunmak için tuzla vedalaşmak gerekiyor... İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. , tuz tüketimini azaltmaya yardımcı olacak önerilerini açıklıyor. İşte detaylar...



Her besinin fazla tüketimi sağlığa zarar veren olumsuzluklara yol açabiliyor. Bu nedenle sağlıklı bir beden için her şeyin 'dengeli' tüketilmesi öneriliyor. Özellikle hayatımızda çokça yer tutan tuz, başta obezite olmak üzere tansiyon ve böbrek yetmezliği gibi hastalıklara neden olabiliyor. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, yazı dizimizin son gününde tuzla vedalaşmamıza yardımcı olacak önerilerini açıklıyor...

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