Fazla kilo, yani obezite çağın vebası olarak adlandırılıyor. Yanlış beslenmenin ve hareketsizliğin bir sonucu olarak görülen bu hastalık, başka sağlık sorunlarına davetiye çıkartıyor. Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi Endokronoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Haluk Sargın, obeziteyle mücadelenin yöntemlerini açıklıyor. Araştırmalarda egzersizin erken ölüm riskini azalttığını, kalp damar hastalığı, diyabet ve obezite gibi hastalıklardan koruduğunu belirtiyor. Yürüyüşün faydalarını şöyle sıralıyor:

Kemik yapısını güçlendirir.

Kan basıncını rahatlatır. Kalp ve damar hastalıklarından korur.

Beyni güçlendirir.

Obezite riskini azaltır.

Kabızlığı engeller. Reflüden korur.

Yorgunluğu alır.