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Kiloları adım adım eritin! İşte yle mücadele yöntemleri...

, yani çağın vebası olarak adlandırılıyor. Yanlış beslenmenin ve hareketsizliğin bir sonucu olarak görülen bu hastalık, başka sağlık sorunlarına davetiye çıkartıyor. ve 'nden Prof. Dr. , obeziteyle mücadelenin yöntemlerini açıklıyor.

Kiloları adım adım eritin

Fazla kilo, yani çağın vebası olarak adlandırılıyor. Yanlış beslenmenin ve hareketsizliğin bir sonucu olarak görülen bu hastalık, başka sağlık sorunlarına davetiye çıkartıyor. ve 'nden Prof. Dr. , obeziteyle mücadelenin yöntemlerini açıklıyor. Araştırmalarda egzersizin erken ölüm riskini azalttığını, kalp damar hastalığı, diyabet ve obezite gibi hastalıklardan koruduğunu belirtiyor. ün faydalarını şöyle sıralıyor:
Kemik yapısını güçlendirir.
Kan basıncını rahatlatır. Kalp ve damar hastalıklarından korur.
Beyni güçlendirir.
Obezite riskini azaltır.
Kabızlığı engeller. Reflüden korur.
Yorgunluğu alır.

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