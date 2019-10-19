Prostat kanseri adıyla bile erkekleri korkutmaya yetiyor. Yaşam kalitesini düşüren bu hastalıkta erken teşhis ve tedavi önem taşıyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Tahsin Turunç, erken evre prostat tümörlerinde uygulanan tedavide başarı şansının yüksek olduğuna değiniyor. "Prostat kanseri yaşlanmanın doğal bir süreci olarak ortaya çıkar. Ailede prostat kanseri öyküsü olması, hastalığın gelişmesi için en büyük risk faktörüdür" uyarısında bulunuyor. Prostatın teşhisi için 40 yaşından sonra PSA testinin yapılmasını öneriyor.



SAĞLIKLI KALBİN ANAHTARI CEVİZ

Erkeklerde görülen karın bölgesinde yağlanma, kalp ve damar hastalıkları olmak üzere tansiyon, kolesterol, diyabet ve karaciğer yağlanmasına neden oluyor. Kalp sağlığını korumak için şu besinleri tüketmeki gerekiyor:

ZEYTİNYAĞI: İçerdiği yüksek oranda doymamış yağ asitleri sayesinde kalp sağlığını korur.

CEVİZ: İyi bir protein kaynağı olan ceviz, kolesterol seviyesini düşürür. Kalbi korur.

YEŞİL SEBZELER: Ispanak, roka ve brokoli erkeklerin kalbini korur.



MANDALİNA AŞKA GETİRİR

Kokusuyla mutluluk veren mandalina, çiftlerin yardımına koşuyor. Erkeklerde sperm sayısını artırıyor. Afrodizyak etkisiyle cinsel isteği artırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

✔ Kötü kolesterolü düşürür.

✔ Tansiyonu düzenler. Kalp hastalıklarından korur.

✔ Bağışıklığı güçlendirir.

✔ Kırışıklıkları azaltır.

✔ Saçlardaki kırıkları onarır.

✔ Kanserden korur.



KARNABAHAR KANSERİ KOVAR

Beslenme ve Diyet Uzmanı Meltem Gök, doğru beslenmenin kanser tedavisini olumlu etkilediğini söylüyor. "Yemeklerinize hakiki sızma zeytinyağı ve az miktarda halis tereyağı kullanabilirsiniz. Soya fasulyesi, yeşil mercimek, barbunya gibi kuru baklagillere de sofranızda yer vermelisiniz" diyor. Havuç, karnabahar, brokoli, sarımsak, soğan ve domatesin kanserli hücreleri küçülttüğünü söylüyor.

HASTALIĞIN GÖZÜ KADINLARDA

Göz kuruluğu hem dünyada hem de ülkemizde milyonlarca insanı tehdit ediyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Doç.Dr. Barış Yeniad, göz kuruluğunun tedavi edilmediğinde korneaya zarar verdiğine dikkat çekiyor. Bu sağlık sorunu en sık 40 yaş üzerindeki kadınlarda ortaya çıkıyor. Göz kuruluğunun tedavisinde gözyaşı damlaları kullanılıyor. Daha ileri klinik durumlarda iltihabi önlemek için kortizonlu damlalar da tercih edilebiliyor.