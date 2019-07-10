Vegan beslenme kansızlık nedeni

TÜM hayvansal gıdaların reddedildiği vegan beslenme şekli, günümüzde popüler hale geldi. Diyetisyen Gökçen Özüpek, vegan beslenmenin sağlıklı olmadığını belirti. "Sağlıklı bir yaşam için tüm besin öğünlerden dengeli ve yeterli şekilde almamız gerek. Protein bedenimiz için hayati öneme sahiptir. Vegan beslenme, yorgunluk, anemi, doku yenilenmesi ve onarımında yavaşlama gibi şikayetlere yol açar" dedi. Doğru olanın, dengeli beslenmek olduğunu sözlerine ekledi.