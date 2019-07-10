YAZ aylarında aşırı terlemeyle vücuttan atılan sıvı miktarı artıyor. Bu da böbreklere yeteri kadar sıvının ulaşamamasına neden oluyor. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Eyüp Coşar, yaz aylarında böbrek taşı rahatsızlığının ve böbrek taşı ağrısının daha sık görüldüğüne dikkat çekiyor. Özellikle böbrek rahatsızlığı olanların yaz aylarında bol sıvı tüketmeleri gerektiğini söylüyor. Bu aylarda az tuzlu beslenmek gerektiğini belirten Op. Dr. Coşar, lifli gıda tüketiminin taş oluşumunu azaltacağına dikkat çekiyor. Limonata içilmesini önererek şöyle devam ediyor: "Yemeklerde gereğinden fazla tuz tüketilmesi idrarda taş oluşumuna yol açan kalsiyumun atılımını artırır. Böbrek taşına karşı koruyucu görev yapan sitrat miktarını azaltır. Limonata, sitrat üretimi için oldukça faydalıdır. Serinletici ferah tadı, bol miktarda sitrat içermesi nedeniyle su dışında içilmesi faydalı önemli bir içecektir."