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da aşk var! Cinsel gücü ve isteği artırıyor

Hardalda aşk var

DOĞAL bitkiler, şifa dağıtıyor. Hardal bitkisi cinsel sorun yaşayanların çiftlerin yüzünü güldürüyor. Cinsel gücü ve isteği artırıp mutluluk veriyor. Erkeklerde sperm kalitesini yükseltiyor. Ancak damar sertliği ve tansiyon hastalarının dikkatli tüketmesi gerekiyor. ın diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Soğuk algınlığı, grip ve bronşite şifa olur.
Hazımsızlığı gidererek mideyi rahatlatır. Lifli yapısı ile kabızlığı giderir.
Romatizma ağrılarını dindirir.
Sinirleri gevşetip rahatlatır. Sakinleştirir.
Mideyi korur.
Kan dolaşımını düzenler.
Sinirleri gevşetir.
Astım şikayetlerini azaltır.

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