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Pankreasın ilacı salatalık
ÇOBAN salatanın, cacığın olmazsa olmazı salatalık vücudun ihtiyacı olan tüm vitamin ve mineralleri içeriyor. Bağışıklığı güçlendiren, hastalıklardan koruyan , idrar söktürücü etki gösteriyor. rahatsızlığına iyi geliyor, kasları güçlendiriyor. Gut hastalığına derman oluyor. Kalp dostu salatalık karaciğer böbrek ve gibi yaşamsal organları koruyor. Diyabete ilaç oluyor. erimesinden koruyor. Kabızlığı bitiriyor.

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