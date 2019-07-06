Pankreasın ilacı salatalık

ÇOBAN salatanın, cacığın olmazsa olmazı salatalık vücudun ihtiyacı olan tüm vitamin ve mineralleri içeriyor. Bağışıklığı güçlendiren, hastalıklardan koruyan salatalık, idrar söktürücü etki gösteriyor. Mide rahatsızlığına iyi geliyor, kasları güçlendiriyor. Gut hastalığına derman oluyor. Kalp dostu salatalık karaciğer böbrek ve pankreas gibi yaşamsal organları koruyor. Diyabete ilaç oluyor. Kemik erimesinden koruyor. Kabızlığı bitiriyor.
- Sağlık
- 06.07.2019
- Gazete
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