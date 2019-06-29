BAHAR aylarının gelmesiyle pazar tezgahlarında yerini alan yeni dünya, aşk dağıtıyor. Afrodizyak etkisi sayesinde cinsel hayata renk katıyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. Portakal kadar C vitamini barındıran bu meyvenin diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Kan şekerini dengeler.

Bağırsakların çalışmasını hızlandırır.

Böbrek sağlığını korur.

Alzheimer ve Parkinson riskini azaltır.

Midenin ilacıdır.