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aşk dağıtıyor!

, aşk dağıtıyor. etkisi sayesinde cinsel hayata renk katıyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. Portakal kadar C vitamini barındıran bu meyvenin diğer faydaları şöyle sıralanıyor...

Bir dünya aşk

BAHAR aylarının gelmesiyle pazar tezgahlarında yerini alan yeni dünya, aşk dağıtıyor. etkisi sayesinde cinsel hayata renk katıyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. Portakal kadar C vitamini barındıran bu meyvenin diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Kan şekerini dengeler.
Bağırsakların çalışmasını hızlandırır.
Böbrek sağlığını korur.
Alzheimer ve Parkinson riskini azaltır.
Midenin ilacıdır.

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