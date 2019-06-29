Prostat kanserine dikkat

Cinsel hayatta yaşanan sorunlar, tüm bedeni etkileyebiliyor. Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, cinsel problemlerin 5 yıl içerisinde diyabet ve kalp krizi riskini artırdığını söylüyor. Şu bilgileri veriyor:

Erkeklerde görülen cinsel sorunlar nelerdir? Sertleşme kaybı, peniste azalan 'fit'lik, cilt altı lezyonları, eğrilik, meni sıvısında değişimler, ciltte kızarıklık, döküntü ve idrar şikayetleridir. Bunların mutlaka araştırılması gerekir. Bu şikayetler ilişkide sorunlara neden olabilir. Ayrıca fizyolojik ve psikolojik probleme yol açabilir.

Sertleşme sorununa yol açan şikayetler nelerdir? İdrar sorunları erkeği sadece cinsellikten uzaklaştırmaz. Bu sorun ciddi bir enfeksiyona hatta prostat kanserine işaret edebilir. Cinsel istek olmadığında sertleşme kalitesi düşüyor, boşalma süresi değişiyor. Sertleşme kalitesinde hafif bir azalma zamanla ciddileştiğinden sorunu erken tedavi etmek daha kolay oluyor.

Bu hastalıklarda erken teşhis ve tedavinin önemi nedir? Erkeklerin cinsellikte karşılaştığı sorunlar mutlaka erken tedavi edilmelidir. Sertleşme kaybı, erkekleri en çok telaşa sürükleyen cinsel sorundur.

Hastaların vücutlarındaki hangi değişimleri önemsemesi gerekiyor? Meni sıvısında yaşanan değişimler çok önemli. Meni hacmi yaşlanma sürecindeki hormonsal değişimlerle azalabilirken, bu sıvının ilişkide gelmemesi orgazmik hislerin varlığında mesaneye doğru geri boşalma sorununa işaret edebilir. Yine bazı enfeksiyonlarda meni rengi değişebilir. Bazı sağlık sorunlarında menide kan da görülebilir. Bu nedenle meni sıvısındaki değişimlere karşı dikkatli olun. İdrar yaparken yanma, sızı ve ağrı, kesik kesik idrara çıkma, sık sık idrar ihtiyacı duyma, gece sık idrara kalkma prostat sorunlarında en sık görülen belirtilerdir. Bu şikayetler prostat kanserine işaret edebilir.