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Faydaları saymakla bitmiyor! İşte un bilinmeyen faydaları

Yaz aylarının serinleten lezzetlerinden , içerdiği vitamin ve mineraller ile sağlığı koruyor. Bağışıklığı güçlendirerek hastalıklara savaş açıyor. Kalp ve damar sağlığını koruyan, kalp krizi riskini azaltan kavunun sağlığa faydaları şöyle sıralanıyor...

Her derdin devası kavun

Yaz aylarının serinleten lezzetlerinden , içerdiği vitamin ve mineraller ile sağlığı koruyor. Bağışıklığı güçlendirerek hastalıklara savaş açıyor. Kalp ve damar sağlığını koruyan, kalp krizi riskini azaltan kavunun sağlığa faydaları şöyle sıralanıyor:

Kanserli hücrelerle savaşır. Tümörün büyümesini engeller.

Astım hastalığına iyi gelir.

Yüksek u düşürür.

Kalpte ritim bozukluklarını engeller.

Göz sağlığı ve görme yetkisini korur.

Akciğerleri güçlendirir.

Hazımsızlığı giderir.

Saçları güçlendirir.

Egzamadan korur.

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