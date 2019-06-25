Yaz aylarının serinleten lezzetlerinden kavun, içerdiği vitamin ve mineraller ile sağlığı koruyor. Bağışıklığı güçlendirerek hastalıklara savaş açıyor. Kalp ve damar sağlığını koruyan, kalp krizi riskini azaltan kavunun sağlığa faydaları şöyle sıralanıyor:

Kanserli hücrelerle savaşır. Tümörün büyümesini engeller.

Astım hastalığına iyi gelir.

Yüksek tansiyonu düşürür.

Kalpte ritim bozukluklarını engeller.

Göz sağlığı ve görme yetkisini korur.

Akciğerleri güçlendirir.

Hazımsızlığı giderir.

Saçları güçlendirir.

Egzamadan korur.