Sarkan deriyi dert etme

Kilo verimi sonrası sarkan deri, özellikle kadınları mutsuz ediyor. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahı Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, sarkan vücudun toparlanması için uygulanan germe işlemleriyle ilgili bilgi veriyor. "Post bariatrik cerrahi ameliyatları karın, kol, meme, uyluk, sırt ve kalça bölgelerinde görülen sarkmalara yönelik yaptığımız estetik ameliyatları içerir. Bu ameliyatlar hedeflenen kiloyu en az 6 ay kadar koruyabilmiş kişilere uygulanır" diyor. Liposuction uygulamasının bu hastalarda uygun olmadığını belirten Dr.Uçkunkaya, sözlerini şöyle sonlandırıyor: "Bu hastalarda aşırı kilo kaybına bağlı olarak cilt altı yağ dokusu kalmıyor. Liposuction, ancak ve ancak vücut şekillendirme ameliyatlarına ek olarak yapılabilir."