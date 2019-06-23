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Sarkan deriyi dert etme

Kilo verimi sonrası sarkan deri, özellikle kadınları mutsuz ediyor. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahı Op. Dr. , sarkan vücudun toparlanması için uygulanan germe işlemleriyle ilgili bilgi veriyor.

Sarkan deriyi dert etme

Kilo verimi sonrası sarkan deri, özellikle kadınları mutsuz ediyor. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahı Op. Dr. , sarkan vücudun toparlanması için uygulanan germe işlemleriyle ilgili bilgi veriyor. " cerrahi ameliyatları karın, kol, meme, uyluk, sırt ve kalça bölgelerinde görülen sarkmalara yönelik yaptığımız estetik ameliyatları içerir. Bu ameliyatlar hedeflenen kiloyu en az 6 ay kadar koruyabilmiş kişilere uygulanır" diyor. uygulamasının bu hastalarda uygun olmadığını belirten Dr.Uçkunkaya, sözlerini şöyle sonlandırıyor: "Bu hastalarda aşırı kilo kaybına bağlı olarak cilt altı yağ dokusu kalmıyor. Liposuction, ancak ve ancak vücut şekillendirme ameliyatlarına ek olarak yapılabilir."

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