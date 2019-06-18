Yıllarca 'insanın köpeği ısırması haberdir' diye anlatıldı. Ancak bu kez, insan insanı ısırdı! Olay, Antalya Konyaaltı Sahili'nde 9 Haziran'da yaşandı. 24 yaşındaki barmen Sinan Baş, arkadaşlarıyla eğlendiği sırada festivalde görevli A.B.E. ile tartıştı. Kavganın büyümesi ile A.B.E., Baş'ı sağ göğsünden ve sol omzundan ısırdı! Olay karakola taşındı! A.B.E., ifadesinin ardından serbest kaldı. Sinan Baş ise tedavi altına alındı. Doktor, saldırıya uğrayan gence ısırık yaralarından dolayı kuduz aşısı reçetesi yazdı. Aşının ilk dozunu alan Baş, diğer iğnelere gerek olmadığını öğrenince rahat bir nefes aldı. Acil Tıp Kliniği'nde görevli Uzman Doktor Mehmet Akçimen, tedavinin antibiyotikle devam edeceğini açıkladı.