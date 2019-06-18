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'da ilginç olay! Tartıştığı kişi ısırınca yapıldı

’da , tartıştığı kişi tarafından ısırıldı! Kuduz şüphesiyle aşı olan genç, saldırgandan şikayetçi olduğunu açıkladı. Aşının ilk dozunu alan Baş, diğer iğnelere gerek olmadığını öğrenince rahat bir nefes aldı.

Vay başıma gelenler!

Yıllarca 'insanın köpeği ısırması haberdir' diye anlatıldı. Ancak bu kez, insan insanı ısırdı! Olay, Konyaaltı Sahili'nde 9 Haziran'da yaşandı. 24 yaşındaki barmen Sinan Baş, arkadaşlarıyla eğlendiği sırada festivalde görevli A.B.E. ile tartıştı. Kavganın büyümesi ile A.B.E., Baş'ı sağ göğsünden ve sol omzundan ısırdı! Olay karakola taşındı! A.B.E., ifadesinin ardından serbest kaldı. ise tedavi altına alındı. Doktor, saldırıya uğrayan gence ısırık yaralarından dolayı reçetesi yazdı. Aşının ilk dozunu alan Baş, diğer iğnelere gerek olmadığını öğrenince rahat bir nefes aldı. Acil Tıp Kliniği'nde görevli Uzman Doktor Mehmet Akçimen, tedavinin antibiyotikle devam edeceğini açıkladı.

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