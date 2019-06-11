Domatesin sırrı

Vücut için en etkili antioksidanlardan domates, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde şifa dağıtıyor. Cildi besleyen, gözleri güçlendiren domates, erkeklerin kabusu prostat hastalığına karşı koruma sağlıyor. Sabah kahvaltılarını süsleyen domatesin sağlığa faydaları şöyle sıralanıyor:
Sodyum içeriği sayesinde tansiyonu düşürür.
Sinir sistemini güçlendirir.
Safra kesesi taşı oluşumunu engeller.
Saçların parlak ve bakımlı görünmesini sağlar.
Kemikleri korur ve güçlendirir.
Sivilce sorunlarıyla savaşır.
Yağ yakar. Dolayısıyla kilo vermeye yardımcıdır.
Kasları dinlendirir. Enerji verir.
Victoria's Secret meleği Elsa Hosk, her gün bir domates yediğini söyledi. Bu sayede formda ve güzel kaldığını sözlerine ekledi.
Sodyum içeriği sayesinde tansiyonu düşürür.
Sinir sistemini güçlendirir.
Safra kesesi taşı oluşumunu engeller.
Saçların parlak ve bakımlı görünmesini sağlar.
Kemikleri korur ve güçlendirir.
Sivilce sorunlarıyla savaşır.
Yağ yakar. Dolayısıyla kilo vermeye yardımcıdır.
Kasları dinlendirir. Enerji verir.
Victoria's Secret meleği Elsa Hosk, her gün bir domates yediğini söyledi. Bu sayede formda ve güzel kaldığını sözlerine ekledi.
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