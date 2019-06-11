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Domatesin sırrı
Vücut için en etkili antioksidanlardan domates, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde şifa dağıtıyor. Cildi besleyen, gözleri güçlendiren , erkeklerin kabusu prostat hastalığına karşı koruma sağlıyor. Sabah kahvaltılarını süsleyen domatesin sağlığa faydaları şöyle sıralanıyor:

Sodyum içeriği sayesinde tansiyonu düşürür.
Sinir sistemini güçlendirir.
Safra kesesi taşı oluşumunu engeller.
Saçların parlak ve bakımlı görünmesini sağlar.
Kemikleri korur ve güçlendirir.
Sivilce sorunlarıyla savaşır.
Yağ yakar. Dolayısıyla kilo vermeye yardımcıdır.
Kasları dinlendirir. Enerji verir.



Victoria's Secret meleği , her gün bir domates yediğini söyledi. Bu sayede formda ve güzel kaldığını sözlerine ekledi.

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