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Böbrek dostu besinler

İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. , tansiyon ve diyabetin böbrek yetmezliğine neden olabileceğini belirtiyor. İnsan vücudunun yaşamsal organlarından böbrekler ihmale gelmiyor.

Böbreklere çilek etkisi

İnsan vücudunun yaşamsal organlarından böbrekler ihmale gelmiyor. İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. , tansiyon ve diyabetin böbrek yetmezliğine neden olabileceğini belirtiyor. Sağlıklı böbrekler için günde 1.5-2 litre su içmek gerektiğini söylüyor. Yine reçetesiz düzensiz ilaç kullanımının, sigara içmenin ve fazla kilolu olmanın böbreklere zarar verdiğini sözlerine ekliyor. Yürüyüş, hafif koşu ve bisiklete binme gibi egzersizlerin hem bedeni hem de böbrekleri koruduğunu söyleyen Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu, tuz tüketiminin sınırlandırılmasını öneriyor. "Masada tuzluk bulundurmamak, yemekleri baharat ve bitkiler (nane, kekik vb.) ile tatlandırmak yararlı olacaktır" bilgisini veriyor. Böbrekleri koruyan besinleri şöyle sıralıyor: Lahana, karnabahar, kırmızıbiber, sarımsak, soğan, elma, kızılcık, yaban mersini, ahududu, , kiraz, kara üzüm, yumurta beyazı, zeytinyağı ve balık.

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