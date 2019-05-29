Bağırsak dostu kiraz

Bahar meyveleri hem renkleri hem de tatlarıyla enerji veriyor. Diyetisyen Sevgi Gökçen Erkün Eryılmaz, mevsim meyvelerinin faydalarını sıralıyor:
Yenidünya: Tok tutar. Kalorisi düşüktür. Sakinleştirir.
Erik: Lifli içeriği sayesinde kabızlık sorununu bitirir. Bağışıklığı güçlendirir. Kolesterolle savaşır. Tansiyonu dengeler.
Kayısı: Ciltteki yağı azaltır. Lifli yapısı sayesinde bağırsakları çalıştırır.
Şeftali: Göz sağlığını korur. Gut ve eklem rahatsızlıklarını önler.
Kiraz: Bağırsakların çalışmasını hızlandırır. Enfeksiyonlara iyi gelir.
Karpuz: Ölçülü şekilde tüketmek gerekir. Kan şekerinin hızlı yükselmesine neden olabilir. Bağışıklığı güçlendiren karpuz, bağırsakların çalışmasını düzenler.
Yenidünya: Tok tutar. Kalorisi düşüktür. Sakinleştirir.
Erik: Lifli içeriği sayesinde kabızlık sorununu bitirir. Bağışıklığı güçlendirir. Kolesterolle savaşır. Tansiyonu dengeler.
Kayısı: Ciltteki yağı azaltır. Lifli yapısı sayesinde bağırsakları çalıştırır.
Şeftali: Göz sağlığını korur. Gut ve eklem rahatsızlıklarını önler.
Kiraz: Bağırsakların çalışmasını hızlandırır. Enfeksiyonlara iyi gelir.
Karpuz: Ölçülü şekilde tüketmek gerekir. Kan şekerinin hızlı yükselmesine neden olabilir. Bağışıklığı güçlendiren karpuz, bağırsakların çalışmasını düzenler.
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