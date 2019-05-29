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Bağırsak dostu kiraz

Bağırsak dostu kiraz
Bahar meyveleri hem renkleri hem de tatlarıyla enerji veriyor. Diyetisyen Sevgi Gökçen Erkün Eryılmaz, mevsim meyvelerinin faydalarını sıralıyor:

Yenidünya: Tok tutar. Kalorisi düşüktür. Sakinleştirir.

Erik: içeriği sayesinde kabızlık sorununu bitirir. Bağışıklığı güçlendirir. Kolesterolle savaşır. Tansiyonu dengeler.

Kayısı: Ciltteki yağı azaltır. Lifli yapısı sayesinde bağırsakları çalıştırır.

Şeftali: Göz sağlığını korur. Gut ve eklem rahatsızlıklarını önler.

Kiraz: Bağırsakların çalışmasını hızlandırır. Enfeksiyonlara iyi gelir.

Karpuz: Ölçülü şekilde tüketmek gerekir. Kan şekerinin hızlı yükselmesine neden olabilir. güçlendiren karpuz, bağırsakların çalışmasını düzenler.

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